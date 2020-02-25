Гончарук заявляє, що у нових міністрів немає корупційного “недоліку”

Прем'єр-міністр України запевняє, що на найвищому рівні органів державної влади корупцію уже викорінено, однак ця проблема ще залишається на середньому рівні й на місцях.

Про це він заявив, виступаючи у Києві на “Форумі реформ: на шляху до Вільнюса”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато хто відчув, що на найвищому рівні української влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Я абсолютно впевнений, що наші міністри, нові, професійні, молоді, не мають цього недоліку", - сказав Гончарук.

Однак, за його словами, це явище ще залишилося на середньому рівні і на місцях. "І з цим ми маємо справлятися. І тут громадянське суспільство - наш важливий партнер", - наголосив він.