Головний лісівник Чернігівщини має бути відсторонений — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав голову Держлісагентства Андрія Заблоцького відсторонити від виконання обов'язків керівника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наскільки мені відомо, до цього пан Зінченко очолював Харківське облуправління. Зараз ми там теж виявляємо великі правопорушення. Тільки за 2019-й рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн гривень. Але попри це, у червні минулого року попереднє керівництво Держлісагентства, незадовго до приїзду Президента Зеленського до Харкова, вирішило чомусь перевести Олександра Зінченка до Чернігова», — сказав Гончарук.

За його даними, торік обсяг незаконних рубок у регіоні заподіяв шкоди державі на 2,3 млн грн. При цьому, лісопорушникам відшкодували лише 27,3 тис. грн, тобто менше ніж 0,1%. До того ж, у низці лісгоспів Чернігівщини за 2019-й рік спостерігається незадовільний фінансовий стан та падіння реалізації продукції.

Прем'єр-міністр наголосив на тому, що поза законом ніхто працювати не буде: «Уряд послідовно знищує корупційні схеми та зловживання в лісовій галузі України та розпочинає боротьбу з нелегальними лісопильнями. Тільки торік через «чорні ринки» бюджет недоотримав 803 млн грн. Це неприпустима історія».

Тож під час наради щодо протидії незаконній природно-ресурсній господарській діяльності Гончарук доручив керівникам ОДА вжити дієвих заходів щодо запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, керівництву Держлісагентства — сформувати мапу місць легального перероблення деревини, з можливістю надання громадськістю повідомлень про незаконні лісопильні. МВС має з 1 березня 2020 року забезпечити проведення контрольних заходів під час транспортування лісоматеріалів необроблених автомобільним транспортом.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого Прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебував з робочою поїздкою в Чернігівській області, де оглянув ліси ДП "Остерське лісове господарство" з повітря, ознайомився з організацією виробництва в лісогосподарському комплексі держлісгоспу, провів нараду з керівниками лісгоспів області з питань протидії незаконній вирубці лісів.

У поїздці Прем'єра супроводжували голова Держлісагентства, очільники Чернігівських ОДА і обласної ради та керівники обласних правоохоронних структура - ГУНП, УСБУ, прокуратури.