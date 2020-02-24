Головний лісівник Чернігівщини має бути відсторонений — Гончарук
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Наскільки мені відомо, до цього пан Зінченко очолював Харківське облуправління. Зараз ми там теж виявляємо великі правопорушення. Тільки за 2019-й рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн гривень. Але попри це, у червні минулого року попереднє керівництво Держлісагентства, незадовго до приїзду Президента Зеленського до Харкова, вирішило чомусь перевести Олександра Зінченка до Чернігова», — сказав Гончарук.
За його даними, торік обсяг незаконних рубок у регіоні заподіяв шкоди державі на 2,3 млн грн. При цьому, лісопорушникам відшкодували лише 27,3 тис. грн, тобто менше ніж 0,1%. До того ж, у низці лісгоспів Чернігівщини за 2019-й рік спостерігається незадовільний фінансовий стан та падіння реалізації продукції.
Прем'єр-міністр наголосив на тому, що поза законом ніхто працювати не буде: «Уряд послідовно знищує корупційні схеми та зловживання в лісовій галузі України та розпочинає боротьбу з нелегальними лісопильнями. Тільки торік через «чорні ринки» бюджет недоотримав 803 млн грн. Це неприпустима історія».
Тож під час наради щодо протидії незаконній природно-ресурсній господарській діяльності Гончарук доручив керівникам ОДА вжити дієвих заходів щодо запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, керівництву Держлісагентства — сформувати мапу місць легального перероблення деревини, з можливістю надання громадськістю повідомлень про незаконні лісопильні. МВС має з 1 березня 2020 року забезпечити проведення контрольних заходів під час транспортування лісоматеріалів необроблених автомобільним транспортом.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого Прем’єр-міністр Олексій Гончарук перебував з робочою поїздкою в Чернігівській області, де оглянув ліси ДП "Остерське лісове господарство" з повітря, ознайомився з організацією виробництва в лісогосподарському комплексі держлісгоспу, провів нараду з керівниками лісгоспів області з питань протидії незаконній вирубці лісів.
У поїздці Прем'єра супроводжували голова Держлісагентства, очільники Чернігівських ОДА і обласної ради та керівники обласних правоохоронних структура - ГУНП, УСБУ, прокуратури.