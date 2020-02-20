Кабмін перегляне податкове навантаження на підприємства лісової галузі — Гончарук

Кабінет міністрів України проаналізує податкове навантаження на підприємства лісової галузі, і якщо воно виявиться надмірним і таким, що стоїть на заваді розвитку лісгоспів, його переглянуть.

Про це журналістам в Остерському держлісгоспі Чернігівщини сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вже дав доручення проаналізувати податкове навантаження на підприємства галузі, але тут треба розбиратися. Тому що часто фінансові проблеми підприємств лежать у площині неефективності чи корупції - я не маю на увазі саме Остерський лісгосп. Ми знаємо, що в минулому році правила оподаткування змінилися, і якщо побачимо, що навантаження дійсно надмірне й підприємствам важко працювати й бути успішними, ми, звичайно, будемо приймати рішення", - пообіцяв глава уряду.

Питання високого рівня оподаткування лісгоспів на нараді за участю Прем’єра порушив директор ДП "Остерське лісове господарство" Григорій Шульга. Він розповів, що це на сьогодні - найбільша проблема всіх підприємств галузі. Адже якщо раніше вони сплачували до бюджету 32% від загального обсягу реалізації, то, починаючи з 2019 року, платять 45-48%.

"Якщо в 2018 році в розвиток свого підприємства, а саме, на оновлення основних засобів, які допомагають нам у роботі, ми вклали 9 млн грн, то в 2019-му витратили усього 544 тис. грн", - зазначив Шульга.

За його словами, значне підвищення податкового навантаження на лісгоспи тягне за собою скорочення штатів та видатків на виконання робіт із догляду за лісовими культурами.

Директор додав, що торік в Остерському лісгоспі заробітна плата скоротилася на 12%. Відтак, підприємство втратило багатьох молодих фахівців. На сьогодні середня з/п становить 8700 грн.

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У Козелецькому районі Чернігівщини Олексій Гончарук перебував із робочою поїздкою. У Козельці він разом із головою ОДА Андрієм Прокопенком вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули під час проведення АТО/ООС: посадовці поклали квіти до пам’ятника захисникам України й схилили голови у хвилині мовчання.

В Остерському держлісгоспі очільник уряду ознайомився з процесом чіпування деревини, на гелікоптері оглянув ліси Чернігівщини з повітря, провів нараду з питань протидії незаконним рубкам лісу та розвитку лісової галузі в цілому.

У поїздці Прем'єра супроводжували голова Держлісагентства України, очільники чернігівських ОДА і обласної ради, керівники обласних управлінь правоохоронних структур, інші посадовці.