Гончарук ознайомився з процесом чіпування деревини на Чернігівщині

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ознайомився з процесом чіпування деревини в Горбачівському лісництві держпідприємства "Остерське лісове господарство" Козелецького району Чернігівщини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Електронний облік деревини на підприємстві був введений з 2013 року. Обліковується вся деревина, яка заготовляється - і ділова, і дров'яна. Завдяки цьому ми маємо чіткий контроль за рухом лісопродукції", - пояснив очільнику уряду директор Остерського держлісгоспу Григорій Шульга.

За його словами, чіпування проводиться за допомогою КПК (компактного персонального комп'ютера) зі спеціальною програмою та знаряддям для забивання бірок. Класифікація деревини здійснюється за європейськими стандартами. За рік на підприємстві заготовляється 56 тис. кубометрів деревини на суцільних рубках головного користування та 36 тис. кубів на вибірково-санітарних рубках (хворі дерева, сухостій та ін.)

Гончарук на Чернігівщині ознайомився з процесом чіпування деревини / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

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Шульга продемонстрував процес чіпування та відповів на всі запитання Прем'єра щодо переваг електронного обліку, можливостей, які він надає, існуючих проблем та ін.

На Чернігівщині Гончарук перебуває з робочою поїздкою. Передбачається, що він огляне ліси ДП "Остерське лісове господарство" з повітря, ознайомиться з організацією виробництва в лісогосподарському комплексі держлісгоспу, а потім проведе нараду з керівниками лісгоспів області з питань протидії незаконній вирубці лісів.

У поїздці Прем'єра супроводжують голова Держлісагентства, очільники Чернігівських ОДА і обласної ради та керівники обласних правоохоронних структура - ГУНП, УСБУ, прокуратури.