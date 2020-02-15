На Волині за привласнення коштів лісгоспу затримали його керівника
Про це повідомляє СБУ.
"За версією слідства, посадовець організував нелегальний бізнес спільно з підлеглими та приватними підприємцями, які співпрацювали з лісгоспом", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що комерсанти згідно з договорами надавали держпідприємству послуги лісозаготівель. Насправді до їх виконання залучалися не штатні працівники підрядників, а працівники лісгоспу та місцеві мешканці, які отримували мінімальну платню готівкою.
Натомість лісгосп здійснював оплату робіт у повному обсязі через безготівкові розрахунки. "Заощаджені" кошти учасники оборудки переводили через підставні фірми у готівку та привласнювали.
Як установили оперативники спецслужби, тільки у період з жовтня 2019-го до лютого 2020 року на рахунки афілійованих з учасниками оборудки фірм перераховано 2 мільйони гривень державних коштів.
Правоохоронці затримали у селищі Маневичі двох працівників лісгоспу та приватного підприємця під час "розподілу" майже 500 тисяч гривень, знятих з рахунків.
Провадяться слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної схеми.