СБУ викрила схему заволодіння землями лісгоспу на Закарпатті

На Закарпатті викрито схему незаконного заволодіння землями лісгоспу, до якої, ймовірно, причетні екскерівник обласного управління Держгеокадастру та посадовець райвідділу цієї установи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що колишня керівниця облуправління Держгеокадастру спільно з посадовцем одного з районних відділів установи ймовірно причетні до незаконної передачі у приватну власність 4 земельних ділянок лісгоспу", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, фігуранти нелегально переоформили на місцевих мешканців територію держпідприємства загальною площею 6 гектарів, яка потім була перепродана третім особам. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до технічної документації на виведення вказаної території з державного фонду.

Триває експертиза щодо встановлення завданих збитків.

Фігурантам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.