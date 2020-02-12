СБУ викрила схему заволодіння землями лісгоспу на Закарпатті
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що колишня керівниця облуправління Держгеокадастру спільно з посадовцем одного з районних відділів установи ймовірно причетні до незаконної передачі у приватну власність 4 земельних ділянок лісгоспу", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, фігуранти нелегально переоформили на місцевих мешканців територію держпідприємства загальною площею 6 гектарів, яка потім була перепродана третім особам. Для цього учасники схеми вносили недостовірні відомості до технічної документації на виведення вказаної території з державного фонду.
Триває експертиза щодо встановлення завданих збитків.
Фігурантам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.