СБУ забезпечила повернення понад 2,8 мільярда державному підприємству

СБУ забезпечила повернення понад 2,8 мільярда державному підприємству

Укрінформ
Служба безпеки України викрила оборудку, яка створила передумови до дестабілізації функціонування об’єкта критичної інфраструктури Об’єднаної енергетичної системи держави.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня - грудня 2019 року представники компаній-постачальників універсальних послуг надавали до держпідприємства «Гарантований покупець» недостовірні дані. Комерсанти штучно завищували обсяги споживання населенням електричної енергії, яку постачали за пільговими цінами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отриманий «надлишок» дешевої електроенергії постачальники реалізовували підприємцям за ринковою вартістю. Протиправний механізм дозволив отримати їм надприбутки через завдання збитків ДП «Гарантований покупець» у розмірі понад 2,8 мільярда гривень, заявили в СБУ.

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За даними пресцентру, в результаті оперативного реагування Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і Міністерством енергетики та захисту довкілля України протиправний механізм заблоковано. Наразі постачальники повністю визнали суму претензій та розпочали відшкодування збитків ДП«Гарантований покупець», поінформували в СБУ.

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