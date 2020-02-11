СБУ проводить обшуки у Київметробуді та Укргазбанку

Правоохоронці проводять обшуки у "Київметробуді" та відділеннях "Укргазбанку" у справі заволодіння бюджетними коштами.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Слідчі та оперативні працівники СБУ 11 лютого 2020 року здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", їх посадових осіб, а також відділеннях АБ "Укргазбанку" та ряду приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро", - зазначається в повідомленні.

За даними прокуратури, йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва.

Читайте також: Кличко прокоментував інформацію про розкрадання у Київметробуді

Як повідомлялося, 16 січня 2020 року Печерський райсуд Києва арештував гроші на рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.