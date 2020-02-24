У лютому газ для населення подешевшає ще на 15%

Нафтогаз у лютому-2020 продаватиме газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів за оптовою ціною 3,95 тис. грн за 1000 кубометрів (без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу).

Це на 15% нижче, ніж у січні, повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз вказує ціну газу як товару без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

За даними компанії, ціна газу у лютому 2020 року на 15% менша, ніж у січні 2020 року, та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

"Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету міністрів України №17 від 24 січня 2020 року та відображає ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі", - зазначили у Нафтогазі.

Як повідомлялося, за новою методикою вартість газу для потреб населення визначається згідно з фактичними результатами біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця, цінами на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число та іншими складовими, які затверджено в постанові Кабінету міністрів України №17.

Схвалений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року.