У лютому газ для населення подешевшає ще на 15%
Це на 15% нижче, ніж у січні, повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
"У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким НАК постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,95 тис. грн за тис. кубометрів", - йдеться у повідомленні.
Нафтогаз вказує ціну газу як товару без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.
За даними компанії, ціна газу у лютому 2020 року на 15% менша, ніж у січні 2020 року, та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.
"Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету міністрів України №17 від 24 січня 2020 року та відображає ринкові тенденції зменшення вартості енергоресурсів, які останнім часом демонструють ключові європейські енергетичні біржі", - зазначили у Нафтогазі.
Як повідомлялося, за новою методикою вартість газу для потреб населення визначається згідно з фактичними результатами біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця, цінами на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF) за період з 1 по 22 число та іншими складовими, які затверджено в постанові Кабінету міністрів України №17.
Схвалений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року.