Четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі

Енергоблок №4 Рівненської АЕС (РАЕС) 24 лютого 2020 року підключено до енергосистеми України після проведення поточного ремонту.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"24 лютого 2020 року о 07:01 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі. Проводиться планове підвищення потужності енергоблоку до рівня дозволеної 555 МВт. Поточний ремонт енергоблоку тривав з 15 по 21 лютого 2020 року відповідно до заздалегідь узгодженої заявки. З 22 лютого 2020 року енергоблок №4 РАЕС перебував у резерві", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що станом на 8 годину 24 лютого в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС.

Минулої доби на РАЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1 836 МВт. За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 44,1 млн кВт год електроенергії, з початку місяця – 1 млрд 178,7 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 3 млрд 14,7 млн кВт-г електроенергії.

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Як відомо, Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.