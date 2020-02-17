На Рівненській АЕС розвантажили третій енергоблок

На Рівненській АЕС енергоблок №3 розвантажено до 400 МВт для ревізії обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДП НАЕК "Енергоатом".

"17 лютого 2020 року о 16:37 розпочато розвантаження енергоблоку №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС до 400 МВт для ревізії торцевого ущільнення турбоживильного насоса №2. Орієнтовна дата відновлення потужності – 12 год. 18 лютого 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було, зазначили в компанії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

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Як повідомляв Укрінформ, Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.