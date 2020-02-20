Міненерго прибрало конфлікт інтересів з управління Зоною відчуження

Міністерство енергетики та захисту довкілля прибрало конфлікт інтересів щодо управління Державним агентством з управління Зоною відчуження (ДАЗВ).

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу сказала т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова.

"Я вважаю, що наразі деструктиву у цьому питанні немає. Можливо, найближчим часом буде якесь рішення, але ДАЗВ наразі дискомфорту не відчуває. Міністерство дуже допомагає і з питаннями, які виникають щодо РАВ (радіоактивних відходів, - ред.), і з інших питань", - сказала Павлова.

Вона уточнила, що наразі ДАЗВом опікуються два заступники міністра енергетики та захисту довкілля.

"Ми працюємо у такому ракурсі, у нас є діалог з департаментами, які відповідають за ті чи інші питання", - додала Павлова.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року уряд підпорядкував ДАЗВ Мінекоенерго. Профільні експерти заявили, що таке підпорядкування суперечить законодавству та створює конфлікт інтересів. Енергетичне відомство не може управляти одночасно підприємством, що утворює радіоактивні відходи (оператор АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом") та підприємством, що поводиться з радіоактивними відходами (ДАЗВ).

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель називав кілька варіантів вирішення конфліктної ситуації.

Спочатку Оржель пропонував розділити ДАЗВ і передати в підпорядкування уряду лише функцію з поводження з РАВ. Згодом Оржель розповів, що планує розподілити управління різними функціями ДАЗВ між своїми заступниками.