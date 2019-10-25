Підпорядкування ДАЗВ Міненерго неправомірне - звернення експертів до Кабміну

ГО «Українське ядерне товариство» звертає увагу прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра екоенергетики України Олексія Оржеля на те, що підпорядкування Державного агентства України з управління зоною відчуження до Міністерства енергетики та захисту довкілля заборонено законодавством.

Про це УкрЯТ пише у відкритому листі (скан додається) на ім’я керівників виконавчої влади.

«ГО «УкрЯТ» висловлює вдячність за оперативне прийняття рішення щодо відновлення статусу Державної інспекції ядерного регулювання України. Разом з тим, висловлюємо занепокоєння стосовно статусу Державного агентства України з управління зоною відчуження», - зазначається у документі.

Громадська організація наголошує, що реорганізація центральних органів виконавчої влади шляхом об’єднання Мінекології та Міненерговугілля призвела до автоматичного переведення ДАЗВ в сферу управління того самого органу, який займається державним управлінням у сфері використання ядерної енергії. У частині 25 ст.5 закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та ст.10 закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» йдеться, що державне управління у сфері використання ядерної енергії та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) здійснюється за принципом розмежування цих сфер діяльності. Нагадаємо, що ДАЗВ опікується питаннями поводження з РАВ, тоді як у сфері управління Мінекоенерго знаходяться державні підприємства, які напрацьовують РАВ.

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ГО «УкрЯТ» підкреслює, що державне управління в сфері використання ядерної енергії та державне управління в сфері поводження з радіоактивними відходами не може здійснюватися в одному міністерстві та звертається до Уряду з проханням розглянути можливість виведення ДАЗВ як окремого державного органу зі спеціальним статусом у підпорядкування Кабінету Міністрів України.