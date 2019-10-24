Держінспекцію ядерного регулювання повернули під координацію уряду
Відповідну постанову "Деякі питання Міністерства енергетики та захисту довкілля" ухвалили на засіданні уряду, повідомляє пресслужба міністерства.
"Документом передбачено, що діяльність ДІЯРУ буде спрямовуватися і координуватися Кабінетом міністрів України. Також ДІЯР виключено з переліку органів, діяльність яких спрямовується і координується через міністра енергетики та захисту довкілля України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 жовтня підпорядкував ДІЯРУ Мінекоенерго. Внесення змін до схеми спрямування і координації центральних органів виконавчої влади уряду через міністрів було закріплено постановою №879 від 20 жовтня 2019 року.
Експертне товариство, а також саме ДІЯРУ заявили, що таке перепідпорядкування порушує міжнародні домовленості, а також українське законодавство.
ДІЯРУ розробляє критерії та принципи безпеки, норм, правил і стандартів у сфері ядерного регулювання. Інспеція також здійснює оцінку безпеки заявленої діяльності, контроль дотримання ліцензіатом меж і умов безпеки дозволеної діяльності, застосувує примусові заходи, щоб спонукати Ліцензіата дотримуватися меж і умов безпеки, встановлених ліцензією.