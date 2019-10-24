Держінспекцію ядерного регулювання повернули під координацію уряду

Координацію Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) повернули Кабінету міністрів.

Відповідну постанову "Деякі питання Міністерства енергетики та захисту довкілля" ухвалили на засіданні уряду, повідомляє пресслужба міністерства.

"Документом передбачено, що діяльність ДІЯРУ буде спрямовуватися і координуватися Кабінетом міністрів України. Також ДІЯР виключено з переліку органів, діяльність яких спрямовується і координується через міністра енергетики та захисту довкілля України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 жовтня підпорядкував ДІЯРУ Мінекоенерго. Внесення змін до схеми спрямування і координації центральних органів виконавчої влади уряду через міністрів було закріплено постановою №879 від 20 жовтня 2019 року.

Експертне товариство, а також саме ДІЯРУ заявили, що таке перепідпорядкування порушує міжнародні домовленості, а також українське законодавство.

ДІЯРУ розробляє критерії та принципи безпеки, норм, правил і стандартів у сфері ядерного регулювання. Інспеція також здійснює оцінку безпеки заявленої діяльності, контроль дотримання ліцензіатом меж і умов безпеки дозволеної діяльності, застосувує примусові заходи, щоб спонукати Ліцензіата дотримуватися меж і умов безпеки, встановлених ліцензією.