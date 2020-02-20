Україна і Словаччина проводять бізнес-форум з питань будівництва

Українсько-словацький бізнес-форум, присвячений новим тенденціям у будівництві, розпочав роботу в місті Сенець поблизу Братислави.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України у Словацькій Республіці.

"У роботі бізнес- форуму беруть участь понад 70 українських та словацьких підприємств, які працюють у будівельній галузі, а також представники урядових кіл Словаччини. Метою форуму є ознайомлення з новими тенденціями на будівельному ринку України та Словаччини, обговорення перспективних напрямків співпраці у даній галузі, у тому числі на міжрегіональному рівні", - поінформували у диппредставництві.

Захід, який триватиме два дні, відкрив посол України в Словацькій Республіці Юрій Мушка.

Він розповів учасникам форуму про інвестиційний потенціал України та закликав до поглиблення торговельно-економічних зв’язків між Україною та Словаччиною.

Бізнес-форум організований з ініціативи Посольства України в Словаччині за допомогою Міжнародного центру сприяння підприємництву (м. Київ) і словацьких партнерів: компанії IMBIZ s.r.o. (м. Сенець) та Регіональної торгово-промислової палати СР в місті Жиліна.