"Експерти МВФ розпочали роботу в Києві. У складі команди голова місіі МВФ до України пан Рон ван Роден", - ідеться в повідомленні.

Термін завершення візиту в Представництві МВФ в Україні не уточнили.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.

18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.