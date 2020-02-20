Експерти МВФ розпочали роботу в Києві
Укрінформ
Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві.
Про це Укрінформу повідомили в Представництві МВФ в Україні.
"Експерти МВФ розпочали роботу в Києві. У складі команди голова місіі МВФ до України пан Рон ван Роден", - ідеться в повідомленні.
Термін завершення візиту в Представництві МВФ в Україні не уточнили.
Як повідомляв Укрінформ, 22 січня 2020 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в 5,5 млрд дол.
18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.