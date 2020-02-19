Керівником ДАЗВ має стати сильна людина зі специфічними знаннями - Гончарук

З постійною кандидатурою на голову Державного агентства з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) наразі визначається міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується Зони відчуження, все дуже просто. Міністр, який визначається з кандидатурою, яку він вносить на уряд, приймає для себе рішення. Туди шукаємо сильну людину зі специфічними знаннями. Очевидно, це має бути людина, яка розуміє, що таке радіація. Є певна специфіка роботи", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд одразу розгляне пропозицію, як тільки така надійде від Оржеля.

"Як тільки в уряд надійде пропозиція, ми її розглянемо. Зараз шукають адекватну людину", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2019 р. уряд звільнив попереднього керівника Держагентства з управління зоною відчуження Віталія Петрука. У лютому поточного року Кабінет міністрів втретє змінив тимчасового керівника ДАЗВ, ним стала начальниця відділу міжнародного співробітництва та PR Катерина Павлова.