Уряд реорганізує підприємства, що забезпечують засобами реабілітації інвалідів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає реорганізацію казенних підприємств шляхом їх перетворення у державні комерційні підприємства.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Уряд прийняв постанову, яка передбачає реорганізацію казенних підприємств шляхом їх перетворення у державні комерційні підприємства”, - ідеться в повідомленні.

Як зауважила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, планується реорганізувати 8 підприємств, що входять до сфери управління Мінсополітики і забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

„Рішення допоможе підприємствам налагодити конкурентоспроможне виробництво в умовах ринку, на якому сьогодні працює близько 90 компаній. Це, у свою чергу, дозволить зробити засоби реабілітації більш якісними, враховувати індивідуальні потреби людей з інвалідністю, у тому числі дітей. Крім того, оскільки ці підприємства надають реабілітаційні послуги, ринкові умови дозволять покращити також якість послуг, а не лише технічних засобів реабілітації”, - зазначила Соколовська.

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Вона зауважила, що це можливість для наших підприємств підвищити власну ефективність та конкурувати на ринку, а не фактично утримуватися від нього.

Соколовська наголосила на тому, що підвищення якості функціонування підприємств сприятиме розвитку соціальних послуг у регіонах, орієнтованих на задоволення потреб людей з інвалідністю, проведенню необхідних реабілітаційних заходів.