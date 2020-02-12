Соколовська в ООН назвала пріоритети у соціальній сфері

Міністерство соціальної політики із 1 вересня 2018 року забезпечило “пакунками малюка” 379 205 дітей.

Про це зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська під час виступу на засіданні 58-ої сесії Комісії ООН з питань соціального розвитку, що відбулося у Нью-Йорку, інформують у Мінсоцполітики.

“Основними пріоритетами у соціальній сфері на найближчі роки є боротьба з бідністю, соціальна інклюзія, рівноправ’я чоловіків та жінок, а також діджиталізація”, - наголосила Соколовська, презентуючи в ООН пріоритети уряду в соціальній сфері.

Вона також звернула увагу на важливості підтримки відповідального батьківства.

“Саме тому з 1 вересня 2018 року Мінсоцполітики забезпечило “пакунками малюка” 379 205 дітей, а для майже 8 тис. молодих батьків надано послугу “муніципальна няня”, - ідеться в повідомленні.

Соколовська також поінформувала про запровадження електронної трудової книжки, електронного кабінету Пенсійного Фонду, а також пенсійного калькулятора.

“Якщо у 2017 році середній розмір пенсії в Україні становив 1828 грн=$68, то на 1 січня 2020 року цей показник становив уже 3083 грн=$123”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2019 року Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу GLOBAL GENDER GAP INDEX і зараз посідає 59 місце із 153 країн світу.

Окрім того, за її словами, частка жінок в українській політиці також значно зросла: з 3,5% у 1991 році до 20,5% у Верховній Раді нинішнього скликання.

“Ми активно працюємо над розвитком соціальних послуг і з введенням в дію у цьому році нового закону “Про соціальні послуги”, посилюємо цей напрям. Ми запроваджуємо 17 базових соціальних послуг, посилимо доступність та інклюзивність для дітей, осіб з інвалідністю та людей похилого віку”, - зазначила Соколовська.

Також у відомстві інформують, що вже скоро поряд із наявними сервісами на зразок “Соціальна громада” та Е-малятко в Україні запрацює електронний лікарняний, Е-пенсія та Е-social.

Форум, участь у якому взяли делегати з-понад 190 країн-учасниць, присвячений 25-тій річниці Всесвітньої зустрічі щодо сталого розвитку до 2030 року.

У центрі уваги учасників – розв’язання найгостріших сучасних соціальних проблем.

фото: Мінсоцполітики