Ваучери у дитсадки, школа-довгобуд і харчування учнів: Зеленська зустрілася з чиновниками

Міністерство освіти і науки опрацьовує можливість надання батькам ваучерів у приватні садочки, якщо у державних бракуватиме місць.

Про це заявила глава МОН Ганна Новосад під час зустрічі з дружиною Президента Оленою Зеленською та головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Чернишовим, повідомляє пресслужба глави держави.

“Ганна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки наразі розглядає можливість для батьків малюків отримувати ваучери в приватні садочки, якщо у державних бракує місць”, - ідеться в повідомленні.

На зустрічі також обговорювалася ситуація зі шкільною освітою на Київщині в цілому, плани щодо будівництва нових та організації опорних шкіл, поточний стан системи шкільного харчування.

Олена Зеленська обговорила з очільником Київщини завершення школи-довгобуду №1 у місті Вишневому та якість води у школах.

Зазначається, що учні та батьки звернулися до Олени Зеленської з проханням особистого втручання – будівлю почали зводити ще 12 років тому, але приміщення ніяк не може офіційно запрацювати.

“Олексій Чернишов повідомив, що корпус фактично готовий та обладнаний, процедура реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією - на фінальній стадії. Очільник Київщини запевнив, що школу відкриють уже наступного місяця”, - розповіли в ОП.

Водночас, Черкаська область працює над запровадженням ініційованого дружиною Президента проєкту здорового харчування в школах, у тому числі із достатньою кількістю молочних та кисломолочних продуктів.

Перебіг підготовки пілотного проєкту перша леді Олена Зеленська обговорила з головою Черкаської ОДА Романом Боднаром під час Skype-наради.

“У багатьох європейських країнах діє програма "Склянка молока". Така практика свого часу існувала й у декількох регіонах України. Оскільки програма продемонструвала ефективність і позитивний вплив на здоров’я дітей, було запропоновано її відновити. Черкащина зголосилася стати пілотним регіоном для впровадження подібного проєкту та вже розпочала його розробку”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними ОП, при підготовці проєкту врахували побажання батьків, які просили, щоб у раціоні школярів було не лише цільне молоко, а й кисломолочні продукти.