Клієнтська база Укргазбанку збільшилась до 2,1 мільйона осіб

Обслуговування у державному банку “Укргазбанк” обрали вже 2 088 509 українців.

Про це повідомили у фінустанові.

“Збільшення клієнтської бази свідчить про те, що Укргазбанк незмінно забезпечує своїх клієнтів актуальним банківським сервісом, а також постійно розширює перелік переваг, які вони отримують за користування банківськими продуктами та послугами”, - йдеться в повідомленні.

У фінустанові зауважили, що активність залучення нових клієнтів помітно зросла зі впровадженням «Еко-кредитки».

Як поінформували в банку, «Еко-кредитка» – це вигідна кредитна картка, що пропонує ліміт до 300 тисяч гривень та 30 днів чесного пільгового періоду, а далі, після його спливу, нараховує відсотки на залишок кредитних коштів тільки з першого дня заборгованості, а не з початку грейс-періоду, як це передбачено в інших існуючих в Україні кредитних продуктах.

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За даними пресслужби, найбільший попит має новий продукт банку – «Еко-депозит», кошти якого спрямовуються виключно на фінансування екологічних проєктів в Україні. “Так, від запуску українці розмістили на ньому вже понад 2,5 млрд грн своїх заощаджень. Що вкотре доводить – для вирішення екологічних проблем не обов’язково мати мільйонні статки, а навпаки – кожна гривня важлива і дієва”, - зазначається в повідомленні.

Фото: Укргазбанк