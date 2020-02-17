Укргазбанк за два роки видав 540 кредитів на придбання житла

Укргазбанк за два роки видав 540 кредитів на придбання житла

Укрінформ
Державний Укргазбанк станом на лютий 2020 року видав українцям 540 кредитів на суму майже 300 млн грн на придбання житла на первинному ринку.

Про це повідомили в пресслужбі фінустанови, зазначивши, що такий стрімкий розвиток іпотечного кредитування став можливим завдяки партнерству із забудовниками і доступним умовам фінансування.

Зокрема, за даними Укргазбанку, українці отримували кредити на житло на первинному ринку за спеціальними партнерськими умовами. Найбільш популярний строк кредитування - 10 років. Банк також розробив спеціальні умови для позичальників на придбання житла в новобудовах, які перебували на початкових стадіях будівництва. Для того, щоб суттєво зменшити навантаження на сімейний бюджет, банк пропонує мінімальну ставку на перший рік кредитування від 0,01% річних, зазначили в пресслужбі.

При цьому в Укргазбанку запевнили, що завжди відкриті до співпраці з новими забудовниками, оскільки володіють достатнім ресурсом для кредитування і багаторічним досвідом роботи. Також у банку наголосили, що ретельно відбирають партнерів і не готові працювати з забудовниками, які мають негативну ділову репутацію, не мають досвіду введення в експлуатацію об’єктів власного будівництва, не мають повного пакета дозвільної документації або мають негативний фінансовий стан.

«За 2018-2019 роки ми виконали справді колосальну роботу зі створення нових лояльних партнерських програм із забудовниками, аби зробити ці кредити максимально доступними для українських сімей. Наразі ми співпрацюємо з 20 компаніями-забудовниками. Партнерів відбираємо дуже ретельно, оскільки їх надійність – це безпека наших клієнтів. Ми не співпрацюємо з забудовниками, у яких є заморожені об’єкти, немає досвіду введення в експлуатацію об’єктів власного будівництва і ті, які не можуть надати повний пакет дозвільної документації або знаходяться у поганому фінансовому стані. Це величезна соціальна відповідальність. Серед наших партнерів тільки лідери ринку нерухомості», - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

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За оцінками експертів банку, клієнти, як і раніше, прагнуть купити нерухомість на початковому етапі, коли ціна менша, а знижка на покупку - більше, а найбільший попит спостерігається на квартири невеликих площ з компактними планувальними рішеннями.

«Крім того, на різних етапах будівництва ціна може збільшуватися, оскільки є ризик підвищення вартості будматеріалів і інших витратних статей забудовника. Саме тому найбільш популярні програми кредитування – це первинний ринок. Новобудови економ-класу у Києві займають більше 50% всього ринку первинного житла. Найбільший попит наразі спостерігається на невеликі квартири», – зазначив голова правління Укргазбанку.

Фото: Укргазбанк

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