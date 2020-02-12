Укргазбанк збільшив максимальну суму іпотечного кредиту до п’яти мільйонів

Державний Укргазбанк розробив спеціальні умови кредитування українців на придбання житла на первинному та вторинному ринках нерухомості.

Як повідомляється на сайті фінустанови, максимальна сума такого кредиту тепер становить 5 млн грн.

«Укргазбанк приділяє велику увагу саме іпотечному кредитуванню. Ми створили перший в Україні іпотечний офіс для того, щоб власне житло стало доступним для більшості українських сімей. Кредити на іпотеку ми надаємо в національній валюті, а забезпеченням по кредиту виступає нерухоме майно, що купується за рахунок кредиту. Максимальний термін кредитування 20 років, але за нашою статистикою, клієнти повертають кредит за 10 років. До речі, понад 40% заявок на іпотеку ми отримуємо від жителів столиці», - зазначає голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

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За даними Укргазбанку, українці вже отримали понад 320 іпотечних сертифікатів на суму 183 млн грн. Найчастіше за новим житлом, крім киян, звертаються жителі Харкова та Дніпра.

Купити житло в кредит через іпотечний офіс Укргазбанку можна під 15,5% річних у гривні, причому без комісій за оформлення. Перший власний внесок - від 20% вартості житла.

За інформацією фінустанови, дізнатися про можливу суму іпотечного кредиту можна без зайвих візитів у банк, заповнивши заявку на сайті, а далі - отримати свій іпотечний сертифікат.

Як повідомлялося, в кінці січня глава правління Укргазбанку повідомив про старт роботи першого в Україні іпотечного офісу з доступними умовами кредитування.

Фото: Укргазбанк