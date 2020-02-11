Іпотечний офіс Укргазбанку вже видав сертифікатів на 164 мільйони

За два тижні роботи іпотечного офісу Укргазбанку українці вже отримали 300 сертифікатів на суму 164 млн грн.

Найчастіше за новим житлом звертаються жителі столиці, Харкова та Дніпра, повідомили Укрінформу в пресслужбі банку.

«Робота нашого іпотечного офісу стартувала лише 2 тижні тому, а результат перевершив навіть наші очікування. Дійсно, власне житло, мабуть, одна з найбільш актуальних потреб українців і наше завдання - задовольнити її з мінімальним навантаженням на бюджет молодих сімей. Адже для нас, як державного банку, дуже важливо спільно з урядом зробити значущий соціальний внесок в життя українців. Тому ми створили перший в Україні іпотечний офіс з умовами кредитування, які будуть доступні і не обтяжливі для більшості українців і значно вигідніші оренди житла», - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

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Як підкреслили в банку, придбати житло в кредит через іпотечний офіс Укргазбанку можна під 15,5% річних у гривні, при чому без жодних комісій за оформлення. Отримати іпотечний кредит можна на строк до 20 років. Перший власний внесок від 20% від вартості житла.

Дізнатися про можливу суму іпотечного кредиту в Укргазбанку можна без зайвих візитів до банку, заповнивши заявку на сайті, а далі – отримати свій іпотечний сертифікат.

На сайті банку також можна скористатися кредитним калькулятором, який допоможе розрахувати суму щомісячного платежу за кредитом, додали в пресслужбі.

Фото: Укргазбанк