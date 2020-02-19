Міненерго створило робочу групу з узгодження проєктів на нафтогазоносних ділянках

У Міністерстві енергетики і захисту довкілля затвердили склад робочої групи для узгодження проєктів угод про розподіл продукції (УРП) на дев'яти нафтогазоносних ділянках.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Триває узгодження проєктів Угод про розподіл продукції по 9 нафтогазоносних ділянках. 12 лютого 2020 року на засіданні Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції було затверджено склад робочої групи для узгодження проєктів УРП", - ідеться у повідомленні.

Також було затверджено порядок узгодження проєктів УРП, що передбачає обмін зауваженнями та пропозиціями до проєктів. Зокрема, інвестор може бути запрошений на засідання Міжвідомчої комісії, на якому будуть обговорені питання, що не були узгоджені на робочому рівні.

"Наступним етапом укладання УРП є фінальне узгодження проєктів Угод. Після отримання зауважень Міжвідомчої комісії інвестор повинен доопрацювати проєкт угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проєкту угоди, після чого нова редакція проєкту угоди буде повторно розглянута сторонами", - розповіли у міністерстві.

Як повідомлялось, уряд оголосив конкурси на укладення УРП на дев'яти ділянках: Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Варвинська, Зінківська, Іванівська, Русанівська, Софіївська та Угнівська.

Міжвідомча комісія при Міненерговугілля 1 липня 2019 року визначила переможців: ТОВ “ВЕЛЛ КО” — Угнівська ділянка; Oil&Gas oversеas trading B. V. та ТОВ “Нафтогазексплуатація” — Зінківська ділянка; Ukrainian Energy L. L. C. — Варвинська ділянка; ТОВ “Гео Альянс Партнерство” та Geo Allianсе Рartnership B. V. — Софіївська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Бузівська ділянка; ПрАТ “Видобувна компанія “Укрнафтобуріння” — Русанівська ділянка; АТ “Укргазвидобування” — Берестянська ділянка; АТ“Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B. V. — Балаклійська ділянка; АТ “Укргазвидобування” та Vermilion Ukraine Exploration B. V. — Іванівська ділянка.