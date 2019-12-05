Гончарук каже, що 30% ліцензій на нафтогазоносні надра - "сплять"

Кабінет міністрів розробив законопроєкт, що встановлює щомісячну рентну плату за ділянки землі, на які видано дозвіл на видобуток нафти і газу понад три роки тому. Після тривалої несплати ліцензії зможуть анулювати.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує 5 грудня Урядовий портал.

За даними Гончарука, в Україні наразі видано дозволів на 80 ділянок, придатних до видобутку нафти й газу, але які неактивні через корупцію та відсутність видобувних робіт.

«Україна має ефективно розпоряджатися надрами. Ми розробили законопроєкт, який стимулюватиме повернути ліцензії. Дуже просто: або видобуваєш ресурс, або платиш податки без прибутку», - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр пояснив: «Уряд встановить щомісячну рентну плату за ділянки, на які видано дозвіл понад три роки тому. Точна вартість залежатиме від розміру площі та дати видачі дозволу. У разі свідомої тривалої несплати ліцензію призупинятимуть, а вже потім - анулюватимуть у судовому порядку».

За його словами, справжніх інвесторів шукатимуть на прозорих е-аукціонах, такий досвід уже успішно працює в США, Великій Британії, Норвегії та Хорватії.

«А от в Україні поки що 30% від усіх виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами - «сплячі». Ця історія піде в минуле», - додав Гончарук.

Прем’єр-міністр наголосив: «Галузь має купу архаїчних бар’єрів, які не дозволяють їй розвиватися. Для пожвавлення українського газовидобутку ми вже розробили комплекс важливих законодавчих змін, зокрема до Кодексу України про надра, до Закону «Про нафту і газ» та Закону «Про угоди про розподіл продукції». Сподіваюся на підтримку парламенту!».

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У публікації також зазначається, що завтра новий голова Держгеонадр Роман Опімах презентує «Інвестиційний атлас надрокористувача».

«Це певного роду путівник для інвестора, на якому нанесено готові до надрокористування об’єкти. Інформацію доповнюватимуть і оновлюватимуть безперервно. Галузь потребує рішучої мобілізації!» - резюмував глава уряду.

Раніше у Держгеонадрах повідомили, що планують за рахунок розробки важковидобувних родовищ завглибшки 6-7 км істотно збільшити державні запаси нафти і газу.