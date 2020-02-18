Експерти МВФ приїдуть до Києва

Про це Укрінформу повідомили у Представництві МВФ в Україні.

“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”, - заявив у Києві постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в $5,5 млрд.

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18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.