Експерти МВФ приїдуть до Києва
Про це Укрінформу повідомили у Представництві МВФ в Україні.
“Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності”, - заявив у Києві постійний представник Міжнародного валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.
Як повідомляв Укрінформ, 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою реформи в Україні та реалізацію програми фінансування в $5,5 млрд.
18 січня 2020 року очільниця МВФ сказала, що для запуску нової програми розширеного фінансування Київ має виконати попередньо встановлені умови.