Ще 11 банків планують долучитися до програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Рада Фонду розвитку підприємництва розгляне заявки від 11 банків, які можуть долучитися до державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це йдеться у Звіті з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, повідомляє Урядовий портал.

"Протягом першого тижня (3–7 лютого 2020 року) з моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9" Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з чотирма банками: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк" та АТ "Укрексімбанк".

Ще 11 банків подали заявки на участь у програмі, а саме: АТ "Кредобанк", АТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ОТП Банк", АТ "Альфа-Банк", АТ "Правекс Банк", АТ "Кредитвест Банк", АТ АКБ "Львів", ПАТ "Банк Восток", АТ "Банк Альянс" та АТ "МІБ", які найближчим часом будуть розглянуті Фондом", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 лютого 2020 року в рамках реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" АБ "Укргазбанк" видав 13 кредитів та 172 заявки знаходиться на розгляді в банку, АТ "Ощадбанк" видало 1 кредит та на розгляді близько 100 заявок, в АТ КБ "ПриватБанк" на розгляді 1220 заявок, в АТ "Укрексімбанк" – 10 заявок.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".