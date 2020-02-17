Милованов каже, що за програмою “5-7-9” бізнес уже отримав кредитів на 27 мільйонів

У рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям для створення або розширення власного бізнесу видано кредитів на 27 млн грн.

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже видали 27 млн грн (у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" - ред.) впродовж останніх двох тижнів", - сказав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

До державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже приєднались 4 держбанки.