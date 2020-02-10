Ще п'ять банків планують долучитись до програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Рада Фонду розвитку підприємництва невдовзі розгляне заявки від 5 банків, як потенційних уповноважених банків щодо забезпечення доступними кредитами 5-7-9% малих підприємців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"5 банків саме зараз завершують підготовчі процедури і скоро будуть розглянуті Радою Фонду як потенційні уповноважені банки (в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" – ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

До державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже приєднались 4 держбанки.