На програму доступних кредитів уряд заклав два мільярди - Маркарова

У бюджеті закладено 2 млрд гривень на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це під час презентації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця програма ("Доступні кредити 5-7-9%" - ред.) націлена на малий бізнес, як на тих, хто вже працює, так і на тих, хто хоче розпочати свою справу. У цій програмі екосистема складається з кількох учасників, перший - це державний бюджет України, в якому вже з сьогоднішнього дня є 2 млрд грн, які є доступними для тих банків, які будуть брати участь у цій програмі", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що на сьогодні вже три банки приєднались до цієї програми, а саме ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

"Ми сподіваємося, що більшість банків підключаться до цієї програми", - зауважила Маркарова та додала, що це буде довгострокова програма, яку міністерство включить до своєї трирічної бюджетної резолюції.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до держбюджету, що дозволить безперебійно фінансувати державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".