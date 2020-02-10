Торік частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 48% - НБУ

За підсумками 2019 року частка непрацюючих кредитів в українських банках вперше за останні роки стала нижчою за 50%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"За 2019 рік обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 січня 2020 року становив 48,4% (-4,5 в. п. за 2019 рік)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп, крім банків із російським капіталом.

Основними факторами покращення якості кредитних портфелів у НБУ назвали зростання нового роздрібного кредитування (на близько 30% р/р). Це покращило якість роздрібного портфеля – за 2019 рік частка непрацюючих кредитів у цьому сегменті зменшилася на 11,9 в. п. до 34,1%.

Також проведено значні реструктуризації кредитного портфеля двома держбанками на суму понад 30 млрд грн за рахунок механізму добровільної фінансової реструктуризації.

З урахуванням цих заходів, державні банки (крім ПриватБанку) скоротили частку непрацюючих кредитів з 55% до 49%.

Ще одним фактором стала масштабна робота з очищення портфелів, здійснена іноземними банками шляхом продажу NPLs та списання за рахунок резервів. Частка проблемних кредитів у банках іноземних банківських груп (крім російських) скоротилася з 23,1% до 16%.

Крім того, зміцнення національної валюти у 2019 році привело до відповідного скорочення гривневого еквівалента NPLs у іноземній валюті, повідомили в пресслужбі.

"Сьогодні частка проблемних кредитів є все ще високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору, адже рівень їх покриття резервами перевищує 95%. Попри незначний прогрес, банки повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів. У більшій мірі це стосується державних банків, на які припадає три чверті (разом із ПриватБанком) всіх проблемних кредитів", - прокоментувала виконуючий обов’язки голови НБУ Катерина Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 18 липня 2019 року ухвалив Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України.