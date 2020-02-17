У Мінекономіки мають на меті цьогоріч залучити в економіку близько $5 мільярдів

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ставлять собі за мету у 2020 році залучити в економіку країни близько $5 млрд прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є два сценарії (за основними прогнозними показниками економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки - ред.), які були затвердженні у жовтні 2019 року, зараз ми працюємо над їх зміною. Якщо ми говоримо про базовий сценарій - це підвищення припливу іноземних інвестицій до 3-3,5 млрд дол. За нашим цільовим сценарієм, ми б хотіли довести цей рівень до 5 млрд дол. на рік", - сказав Ніколайчук.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив 2,5 млрд дол. США.

Уряд 23 жовтня 2019 року схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Так, сценарій 1 передбачає подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі. За цим сценарієм прогнозується, зокрема, зростання реального обсягу ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% - у 2021 році та 4,1% - у 2022 році; середньорічний обмінний курс – 27,0 гривні за долар США у 2020 році, 27,2 гривні за долар США у 2021 році, 27,5 гривні за долар США у 2022 році.

Успішне впровадження реформ для покращення бізнес-клімату, кардинальні успіхи у боротьбі із корупцією, реформуванні судової системи і захисті прав власності можуть зумовити сплеск інвестиційної активності, у тому числі за рахунок припливу іноземного капіталу оцінені в сценарії 2. За цим сценарієм зростання реального обсягу ВВП прогнозується на рівні на 4,8% у 2020 році, 5,5% - у 2021 році та 6,5% - у 2022 році; середньорічний обмінний курс – 24,8 гривні за долар США у 2020 році, 23,9 гривні за долар США у 2021 році, 24,2 гривні за долар США у 2022 році.