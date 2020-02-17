Україні в найближчі 5-10 років потрібні $50 мільярдів інвестицій - Милованов

Зношеність основних засобів виробництва в Україні становить у середньому 60%, тоді як у наших сусідів — 35%, тому аби виправити цю ситуацію, Україні треба залучити протягом 5-10 років близько 50 млрд дол.

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у нас основні засоби виробництва в країні зношені на 60%, для того щоб їх доростити до 50% чи 45% (зносу - ред.), нам потрібно близько 50 млрд дол. інвестицій у наступні 5-10 років", - сказав Милованов.

Він зазначив, що у наших сусідніх країнах зношеність основних засобів виробництва становить близько 35-38%.

"Єдина галузь, де у нас рівень осучаснення виробництва відповідає рівню сусідів, - це тільки агросфера", - зауважив Милованов.

Читайте також: Зеленський запросив баварський бізнес інвестувати в Україну

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада схвалила Програму дій уряду, в якій, зокрема йдеться, що впродовж п'яти років в Україні буде створено 1 млн нових робочих місць, а в економіку країни залучено 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.