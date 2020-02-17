Уряд планує цьогоріч продати 300 об’єктів малої приватизації та 5 великих підприємств

У 2020 році уряд планує продати більше 300 об’єктів малої приватизації та 5 великих підприємств.

Про це йдеться в урядовій “Економічній стратегії: зростання через інвестиції”, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Наступний напрямок залучення приватних інвестицій – це приватизація державних підприємств і банків. Вже протягом цього року уряд планує через Фонд державного майна продати більше 300 об’єктів малої приватизації та 5 великих підприємств", - йдеться в повідомленні.

Для останніх інвесторам пропонуються додаткові стимули - “податкові канікули”: звільнення від податку на прибуток на 5 років при інвестиціях від 10 млн дол США. Водночас, інвестор має виконати інвестиційні умови: зберегти профіль підприємств, включених у ланцюги високотехнологічної доданої вартості.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, велика і мала приватизація мають поповнити державний бюджет у 2020 році на 6 млрд та 6 млрд гривень відповідно.