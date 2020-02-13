Під час приватизації шукатимуть насамперед профільного інвестора - ФДМУ

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко наголосив, що під час приватизації важливо знайти профільного інвестора.

Про це він заявив у Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загальна політика – передача в приватизацію. Але не робити це огульно і швидко, а розумно і профільному інвестору. Ми вивчаємо попит, і як тільки відчуємо, що є попит профільного інвестора, будемо пришвидшувати вивід на аукціон», - наголосив Сенниченко.

Як повідомлялося, нині 20 підприємств великої приватизації визначені для першочергового продажу: АТ ОГХК, ДП "Електроважмаш", ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Центренерго", АТ "ОПЗ", ПрАТ "Президент-Готель", НАК "Украгролізінг", 5 обленерго (АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго"), 5 ТЕЦ (АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ДП "Сєверодонецька ТЕЦ"), а також АТ "Сумихімпром", АТ "Оріана", ПрАТ "Індар".

Раніше Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав, що приватизація має відбуватись без «договорняків».