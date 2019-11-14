Приватизація має відбуватись без “договорняків” — Гончарук

Підготовка об'єктів до великої та малої приватизації, як і сам продаж має відбуватися дуже прозоро, аби згодом не виникало жодних питань щодо законності.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на нараді з питань приватизації державних підприємств, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До кінця року, з одного боку, залишається дуже мало часу. Нам важливо організувати роботу з підготовки до продажу цих підприємств таким чином, щоб суспільство бачило, що це не якісь договорняки, що це процедури конкурентні, і всі, хто хоче взяти участь у купівлі цих активів, зрозуміли, що ціна формується внаслідок відкритої процедури, а не за попередньою або якоюсь тіньовою домовленістю", - сказав Гончарук.

За його словами, необхідно знайти по кожному об'єкту незалежних радників, які допоможуть державі якісно підготувати їх до продажу, очистити їх від тіньових або незрозуміло яких інших зобов'язань та інтересів чиїхось, кримінальних справ, штучно створених боргів.

Дуже важливо, наголосив Прем'єр-міністр, щоб усі процеси, які торкаються підготовки об'єкт до продажу та й сама приватизація проходили дуже прозоро та відкрито.

Глава уряду нагадав про те, що Президент поставив чітке завдання: до 31 грудня 2019 року 500 підприємств мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Усі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.

Як зазначили у Фонді державного майна, нині 20 підприємств великої приватизації визначені для першочергового продажу: АТ ОГХК, ДП "Електроважмаш", ДП "ВК "Краснолиманська", ПАТ "Центренерго", АТ "ОПЗ", ПрАТ "Президент-Готель", НАК "Украгролізінг", 5 обленерго (АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго"), 5 ТЕЦ (АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЕЦ", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ДП "Сєверодонецька ТЕЦ"), а також АТ "Сумихімпром", АТ "Оріана", ПрАТ "Індар".

Що стосується малої приватизації, то всі підприємства можна придбати виключно на аукціонах на "Прозоро". У переліку з'являються, наприклад, такі: ДП "Іскра", ДП "Ліктрави", ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод", ДП "Вінницький авіаційний завод - "ВІАЗ", ДП Рибне господарство "Галицький", ДП "Чорноморський яхт-клуб", ДП "Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві", ДП "Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві", а також Єдиний майновий комплекс ДП "Броварський оптовий ринок", ДП Вінницький завод "Кристал".

В Україні є 3643 об'єкти, в яких держава має більшу частку власності. З них 2300 більш-менш ефективні, усі інші, на думку влади, можна визнати банкрутами. При цьому більше тисячі з них були у списку заборонених до приватизації.

Гончарук очікує від Фонду держмайна призначення радника з приватизації ПАТ "Центренерго" вже найближчим часом.

Про це він написав у Facebook.

"Уже найближчим часом я чекаю від Фонду держмайна таке: затвердити радника щодо Центренерго; розпочати процес затвердження інвестиційних радників по решті 14 об'єктів великої приватизації за списком для першочергового продажу; підготувати підприємства для другої черги продажу, щоб було що показувати потенційним інвесторам", - наголосив Гончарук.

Він також зауважив, що до 1 квітня наступного року Фонд держмайна має передати 1 об’єкт для великої приватизації та розпочати приватизацію ще 5 об’єктів.

"Із саботажем на місцях — будемо приймати рішучі рішення. За необхідністю — залучимо правоохоронні органи. Приватизація — це відкриття великого інвестиційного вікна можливостей для збиткових і непрацюючих роками підприємств", - додав Гончарук.