Гончарук: Роль українців в економіці має збільшуватися, а держави - зменшуватися

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українці чесні і підприємливі, тому роль українців в економіці має збільшуватися, а держави - зменшуватися.

Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо вірити в те, що українці підприємливі, розумні, сміливі, чесні. Ми в це віримо. Тому ми вважаємо, що роль держави в економіці має зменшуватися, а роль українців в економіці має збільшуватися. Тому ми покроково та максимально швидко звільнятимемо місце в економіці для українця, для підприємця", - сказав Гончарук.

Він додав, що в Україні на даний час наймолодший уряд, який не боїться ухвалювати рішення для розвитку економіки.

"Ми не боїмось! Бо коли боїшся, то програв вже на старті. Наш уряд не боїться і готовий ухвалювати рішення — скасовувати бар‘єри та обмеження. Обмеження на право розпоряджатись своєю землею, на рух капіталів, жорсткі обмеження для регулювання ринку праці. Всьому цьому точно нема місця у майбутньому!", - додав Гончарук.

Глава уряду наголосив, що серед пріоритетів діяльності Кабміну - проведення великої та малої приватизації в Україні, бо в майбутньому це будуть активні підприємства, нові робочі місця для людей, податки в бюджет.

"Чому всі ці роки у нас не було приватизації? Бо кожен намагався щось собі урвати. З нами так не буде. Я закликаю бізнес — не бійтесь! Беріть участь, купуйте активи та інвестуйте! А ми, уряд, зробимо все, щоб бізнесу в Україні було комфортно", - додав Гончарук.

Як відомо, відповідно до державного бюджету на 2019 рік, доходи від приватизації мали становити 17 млрд грн. Мала приватизація державного та комунального майна із моменту старту принесла державі 1,48 млрд гривень. Виставляють об'єкти в рамках малої приватизації Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади. Перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.