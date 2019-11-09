"З нами так гратися не вийде": Гончарук розповів про монополію на енергоринку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд зробить все можливе, щоб ПАТ "Центренерго" приватизував сильний зовнішній іноземний інвестор.

Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Центренерго у нас в топ-пріоритеті на приватизацію і я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім справжнім іноземним гравцем. Уряд України буде робити все для того, щоб сюди зайшов сильний гравець", - сказав Гончарук.

Він додав, що підготувати Центренерго до приватизації має Фонд державного майна, в якому зараз менеджер, незалежний від жодного олігарха.

Гончарук також зауважив, що в компанії Центренерго "дуже довго крали і знищували підприємство".

"Тому задача номер один, яка перед нами стояла, - наростити склади вугілля, щоб країна безпечно заходила в опалювальний сезон. І ми це зробили. Якщо порівняти обсяг цього ресурсу станом на 1 вересня і зараз, то ви побачите, що він збільшився вдвічі", - сказав Гончарук.

Глава уряду наголосив, що монополісти енергоринку прагнули тримати запаси вугілля в значно меншому від необхідної кількості розмірі, тому що довго в нашій країні це було фактором шантажу держави для отримання поступок.

"Тобто ти отримуєш дуже мало вугілля, потім приходиш і кажеш: або я відключаюсь завтра і населення без світла і тепла, або ви мені йдете на поступки. З нами так гратися не вийде", - додав Гончарук. Він зауважив, що запаси вугілля у вересні цього року були рекордно низькими і Україна ризикувала "не увійти в опалювальний сезон", але на даний час країна підготовлена до опалювального сезону.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня 2019 року затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ “Центренерго”, Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” та інші. У 2019 році від приватизації державний бюджет має поповнитися на 17 млрд грн.

У жовтні цього року Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ “Центренерго” на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього товариства.

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко наголосив, що оскільки справу про банкрутство закрито, підприємство виходить на приватизацію.