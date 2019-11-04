Керівник Міненерго розповів, скільки вугілля запасли на зиму ТЕЦ

Запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей становлять 1,8 млн тонн, що відповідає рівневі минулого року.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Хочу підтвердити слова прем'єра: Україна готова до опалювального сезону. Все нормально. Було критичне питання із запасами вугілля. На момент, коли з'явився новий уряд, вони становили близько 50% від того обсягу, що ми мали в минулому році. На сьогодні запаси дорівнюють тому рівню, який ми мали торік", - сказав Оржель.

Він уточнив, що у серпні на складах було 864 тис. тонн вугілля, а зараз його запаси перевищують 1,8 млн тонн.

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"Вугілля у нас іде з різних джерел. Це і постачання з державних шахт - для нас пріоритетно забрати вугілля з державних шахт, щоб дати шахтарям зарплату за рахунок не тільки субвенцій з держбюджету, а й за рахунок реалізації товарної продукції ", - відзначив міністр.

Окрім того, за його словами, вугілля надходить з приватних шахт, а також зі США та Колумбії.