Керівник Міненерго розповів, скільки вугілля запасли на зиму ТЕЦ

Керівник Міненерго розповів, скільки вугілля запасли на зиму ТЕЦ

Укрінформ
Запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей становлять 1,8 млн тонн, що відповідає рівневі минулого року.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Хочу підтвердити слова прем'єра: Україна готова до опалювального сезону. Все нормально. Було критичне питання із запасами вугілля. На момент, коли з'явився новий уряд, вони становили близько 50% від того обсягу, що ми мали в минулому році. На сьогодні запаси дорівнюють тому рівню, який ми мали торік", - сказав Оржель.

Він уточнив, що у серпні на складах було 864 тис. тонн вугілля, а зараз його запаси перевищують 1,8 млн тонн.

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"Вугілля у нас іде з різних джерел. Це і постачання з державних шахт - для нас пріоритетно забрати вугілля з державних шахт, щоб дати шахтарям зарплату за рахунок не тільки субвенцій з держбюджету, а й за рахунок реалізації товарної продукції ", - відзначив міністр.

Окрім того, за його словами, вугілля надходить з приватних шахт, а також зі США та Колумбії.

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