Toyota відновлює виробництво в Китаї, зупинене через епідемію - ЗМІ

Японська компанія Toyota заявила про відновлення виробництва на трьох своїх заводах у Китаї, яке було припинено через спалах коронавірусу.

Про це інформує NHK.

«Японська автомобілебудівна компанія Toyota прийняла рішення про поетапне відновлення роботи на трьох із чотирьох своїх підприємств у Китаї. Робота на підприємствах була припинена в умовах спалаху захворювань, викликаних новим коронавірусом», - ідеться в повідомленні.

Указується, що в понеділок відкриються заводи в Гуанчжоу і Чанчуні, а у вівторок буде відновлено роботу на комбінаті в Тяньцзіні.

Компанія запевнила, що вона подбає про безпеку працівників, передає NHK. Щоправда, деякий час обсяги виробництва становитимуть лише половину від колишніх.

Як повідомлялося, японські автомобільні компанії Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів у Китаї через спалах коронавірусу.