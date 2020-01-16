Toyota вкладе ще майже $400 мільйонів у розробку аеротаксі

Японська компанія Toyota інвестує додатково 394 млн доларів у компанію Joby Aviation, яка займається створенням летючого таксі.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Toyota очолить черговий раунд інвестицій у компанію Joby Aviation, яка займається створенням летючого таксі. Сума фінансування становитиме 394 млн доларів ", - йдеться в повідомленні.

У компанії Joby повідомляють, що йдеться про розробку чотиримісного літака з вертикальним зльотом і посадкою, оснащеного електричною силовою установкою (eVTOL).

Максимальна швидкість летючого таксі досягатиме 322 кілометри на годину, а запас ходу становитиме 241 кілометр.

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На думку керівництва Toyota, таке партнерство буде вигідне обом сторонам, оскільки дизайн японського автовиробника чудово підійде для задоволення потреб ринку авіаперевезень, який тільки-но починає розвиватися.

Зазначається, що в першу чергу летючі таксі будуть орієнтовані на мегаполіси із складною дорожньою ситуацією.