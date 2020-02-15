ЄС невдовзі отримає каспійський газ - Шефчович

ЄС невдовзі отримає каспійський газ - Шефчович

Укрінформ
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив про те, що ЄС і Азербайджан близькі до завершення проєкту постачання каспійського газу до ЄС.

Про це він повідомив у мережі Twitter.

«В кулуарах Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим (Parviz Shahbazov). Спільно ми напружено працювали над поліпшенням енергетичної безпеки: наші зусилля з поставок каспійського газу до Європи виходять на фінішну пряму #EnergyUnion», - зазначив Шефчович.

Як повідомлялося, 30 листопада 2019 року трансанатолійський газопровід TANAP було підключено до газотранспортної системи Європи.

TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. По ньому газ постачатиметься в Грецію, Албанію, Італію.

Потужність TANAP - 16 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Шість мільярдів призначено для турецького ринку, решта піде в Європу. За додаткових інвестицій потужність газопроводу можна буде збільшити до 31 млрд кубометрів.

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Вартість TANAP становить близько 6,5 млрд доларів. Акціонерами TANAP є азербайджанський SOCAR (51%), турецький газопровідний оператор BOTAS (30%), BP (12%) і SOCAR Turkey (7%).

3 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою Турецької держави можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP до України.

Фото: Maroš Šefčovič, Twitter

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