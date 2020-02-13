Україна видобуватиме газ без “смотрящіх” - Гончарук

Кабінет міністрів працює над питанням збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

"Уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без "смотрящіх" і груп впливу", - написав Гончарук.

Він додав, що у четвер, 13 лютого, відвідує одну із полтавських свердловин Укргазвидобування, щоб поспілкуватись з працівниками родовища та зрозуміти, що заважає сьогодні галузі розвиватись.

"Полтавська область - один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало", - зауважив Гончарук.

Водночас глава уряду наголосив, що на центральному рівні вже спрощено дозвільні процедури, упроваджено електронні аукціони та розроблено комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку.

"До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги",- додав Гончарук.

Прем’єр-міністр також акцентував увагу, що в Україні продають не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України запустила Інвестиційний атлас надрокористувача, до якого увійшли майже 100 об’єктів, розподілених у шість кошиків (за видами корисних копалин): вуглеводнева сировина; металічні корисні копалини; неметалічні корисні копалини; підземні води; горючі тверді корисні копалини; дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння.