СОТ потребує оновлення - віцепрезидент Єврокомісії Вестагер

Зміни, які відбуваються в системі міжнародної торгівлі, заснованій на правилах СОТ, вимагають рішучого оновлення цієї організації за участі ключових глобальних гравців.

Про це у виступі на Мюнхенській безпековій конференції заявила виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з цифрового розвитку Маргрете Вестагер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про торгівлю і субсидії – СОТ дійсно потребує оновлення. З нашими американськими друзями та японцями ми запропонували зміни, щоб СОТ працювала набагато краще і набагато ефективніше. Важливо бути наполегливішими, щоб брати участь у геополітичній грі. При цьому важливо використовувати таку наполегливість і рішучість, аби зміцнити чинний багатосторонній порядок і справді примусити його працювати. Для нас, європейців, це є пріоритетом», - наголосила Вестагер.

На її переконання, реформа СОТ є необхідною складовою нового балансу у глобальній торгівлі.

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«Добре, коли більше людей почуваються краще та заможніше у глобальному вимірі. Світ не шкодує про те, чим він був, адже зараз відбувається будівництво набагато сильнішої багатосторонньої системи, яка поважає верховенство права та індивідуальні права. У цьому оновленому світі Європа може досягти чудових результатів, але тільки за умови збереження єдності та бажання до пошуку компромісів», - додала виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.