ЄС частково зняв заборону на ввезення курятини з України

Європейський Союз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України, яка була накладена у січні через грип птиці.

Про це написав у Facebook представник України при ЄС Микола Точицький.

"Запит української сторони про скасування заборони на імпорт курятини з неуражених пташиним грипом територій України та відповідний проєкт рішення, підготовлений Європейською Комісією, було сьогодні, 14 лютого, розглянуто державами-членами ЄС на засіданні Комітету PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee)", - зазначив Точицький.

Він зауважив, що рішення було схвалено кваліфікованою більшістю представників держав-членів ЄС.

"Це означає, що в ЄС дослухались до наших аргументів щодо необхідності використання інструменту регіоналізації замість блокування експорту курятини з всієї території України. Це також означає, що в Єврокомісії і в державах-членах довіряють заходам, які вживаються українськими партнерами", - підкреслив дипломат і додав, що рішення ще має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набрати чинності.

Торговий представник України Тарас Качка підтвердив у Facebook, що ЄС підтримав рішення про зонування випадку грипу птиці в Україні, тобто заборона ЄС на ввезення м‘яса птиці з усієї території України знята.

"Справді рішення було прийнято не одностайно, бо кілька держав-членів незадоволені прогресом у співпраці з Україною по інших питаннях. Це цілком нормальна реакція, оскільки у сфері санітарів і фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань де потрібен прогрес. Наш пріоритет на цей рік - максимально зняти усі проблемні питання у цій сфері", - написав Качка.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз тимчасово призупинив імпорт української курятини у зв'язку з виявленням на території України грипу птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

У Вінницькій області 18 січня поточного року в приватному підприємстві «Хутір» (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області) було зареєстровано загибель птиці. Лабораторні дослідження встановили діагноз “грип птиці” типу А, субтипу H 5.