Справа проти заводу "Артема": Укроборонпром виграв суд у російської компанії

Концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артема" - компанія вимагала повернути майже 2,3 млн доларів за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

Про це заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм повідомив у Facebook.

"У нас для вас перемога приблизно на 55 мільйонів гривень. Тільки що Укроборонпром виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" по справі проти заводу "Артема". Росіяни вимагали в українського оборонного заводу у примусовому порядку та всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", - повідомив Найєм.

За його словами, до цього суди протягом двох років неодноразово ставали на сторону росіян.

Найєм зазначив, що завод "Артема" - один із стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.