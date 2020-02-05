Рябошапка каже, що справа Гладковського скоро буде у суді
Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Найближчим часом справу щодо заступника секретаря РНБО буде передано до суду", - сказав він.
Як повідомлялося, 17 жовтня минулого року НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у "зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації".
19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.
21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов із СІЗО під заставу.
Гладковського звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО у березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко. Це сталося після того, як журналісти програми "Наші гроші" (Bihus.info) оприлюднили матеріали про викриття масштабних схем розкрадання в оборонному комплексі, до яких можуть бути причетні посадовці.
За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники Укроборонпрому.
Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.