Рябошапка каже, що справа Гладковського скоро буде у суді

Обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського найближчим часом направлять до суду.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом справу щодо заступника секретаря РНБО буде передано до суду", - сказав він.

Як повідомлялося, 17 жовтня минулого року НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у "зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації".

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

21 жовтня 2019 року Гладковський вийшов із СІЗО під заставу.

Гладковського звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО у березні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко. Це сталося після того, як журналісти програми "Наші гроші" (Bihus.info) оприлюднили матеріали про викриття масштабних схем розкрадання в оборонному комплексі, до яких можуть бути причетні посадовці.

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За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники Укроборонпрому.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.