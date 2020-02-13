Директорів п'яти комбінатів зі зберігання нафтопродуктів відсторонили від роботи - ЗМІ
Про це повідомило видання enkorr.
"Державне агентство резерву відсторонило від виконання обов'язків керівників усіх п'яти комбінатів, що спеціалізуються на зберіганні нафти і нафтопродуктів. Відповідну інформацію enkorr підтвердили в пресслужбі відомства", - йдеться в повідомленні.
Директорів державних організацій, що належать до сфери управління Держагентства, було відсторонено від виконання своїх посадових обов'язків на період проведення внутрішнього аудиту, повідомили виданню в пресслужбі.
На всі комбінати - «Зірка» (Запорізька обл.), «Астра» (Чернігівська обл.), «Естафета» (Хмельницька обл.), «Рекорд» (Житомирська обл.) і «Планета» (Харківська обл.) - призначено виконувачів обов'язків керівників.
Керувати «Астрою» призначено Сергія Шевченка, «Рекордом» - Віктора Бакая, «Естафетою» - Андрія Голубея, «Зіркою» - Олега Марголіна, «Планетою» - Андрія Гулеватого.
На трьох із п'яти комбінатів Мін'юст уже зареєстрував нових тимчасових керівників і вніс відповідні дані до Єдиного держреєстру юридичних осіб.
У той же час, згідно з реєстром юридичних осіб, станом на 13 лютого право підпису як і раніше залишається у відсторонених керівників «Зірки» Антона Швецова й «Астри» Віктора Гречка.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів у листопаді 2019 року змінив керівництво Держрезерву, призначивши його головою колишнього менеджера «Полтавської газонафтової компанії» Ярослава Погорілого.
Держрезерв управляє п'ятьма комбінатами зі зберігання нафтопродуктів.