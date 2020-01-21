Рада, Кабмін, РНБО і не тільки: Пацкан обіцяє тотальний аудит
Про це на сторінці у Facebook написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
"Рахункова палата цьогоріч проведе понад 80 аудитів. Перевірки чекають на Верховну Раду України, Центральну виборчу комісію, Кабінет міністрів, Раду нацбезпеки та оборони України, Конституційний Суд, Укрзалізницю, Укрпошту, Службу зовнішньої розвідки. І це далеко не повний перелік. У 2020 році ми візьмемося за важковаговиків. Адже сьогодні чи не перед кожним громадянином України постає питання, наскільки ефективно органи влади використовують бюджетні кошти як на свої потреби, так і на реалізацію реформ", - написав Пацкан.
Він також пообіцяв проаналізувати ситуацію в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері тощо.
"На реформи йдуть колосальні кошти і ми маємо бути впевнені, що результат буде належним", - зауважив голова Рахункової палати.